شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات السيسي بإكمال إنشاء الخدمات على الطرق.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حازت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة إكمال إنشاء الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديده الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها، مثل الطريق الدائري لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الثلاثاء، والتي أبرزت أيضا قيام وزير الخارجية سامح شكري بجولة أفريقية لتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة بعض الدول الأفريقيه الشقيقة.

واهتمت الصحف أيضا بنفي مجلس الوزراء ما تردد عن أن مصر لديها 19 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، كما أبرزت توجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار.

وعسكريا، نشرت الصحف أوامر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيىء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.. وأمنيا، أبرزت الصحف إعلان وزارة الداخلية مداهمة قطاع الأمن الوطني وكر اختباء مجموعة من العناصر الارهابية بشمال سيناء، حيث تمت تبادل إطلاق النار معهم، وهو ما أسفر عن مصرع 6 من تلك العناصر.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكامل الوزير وزير النقل، بحضور أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وذكرت صحيفة (الأهرم)، في صدر صفحتها الأولى، أن الرئيس السيسي أكد أهمية اكتمال إنشاء الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها، مثل الطريق الدائري لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله «إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها تطوير شبكة السكك الحديدية والمشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق».

وأشارت إلى أن المتحدث الرسمي أوضح أن وزير النقل تطرق إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالوزارة، خاصة تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية والخطط المستقبلية لتطوير أسطولها، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق، وعرض وزير النقل مستجدات تنفيذ خط القطار الكهربائي بين العاصمة الإدارية وأحياء القاهرة وخط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مرورا بأحياء ضواحي القاهرة.

وفي سياق آخر، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه اليوم إلى بوجمبورا عاصمهةبوروندي في مستهل جولة أفريقية، تشمل أيضا جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.

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ومن جهتها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الوزراء نفى ما تردد عن أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا الشفافية الكاملة في الإعلان عن أية حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت منذ ساعات على لسان ممثلها في لقاء على قناة (سي.إن.إن) بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها في السيطرة على معدلات انتشار الفيروس، لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوى الأنظمة في المنطقة.

وأوردت الصحيفة تشديدات مجلس الوزراء على أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم 15 مارس الجاري بلغ 126 حالة، من بينهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

حكوميا أيضا، نشرت صحيفة (الجمهورية) توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الاسعار.

ونقلت الصحيفة عن الوزير مطالبته بضرورة التصدي، بكل حزم، لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وبأسعار مناسبة في الأسواق.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أكد، في بيان، أن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ في تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

وعسكريا، وتحت عنوان (القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في التغلب على آثار سوء الأحوال الجوية)، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أصدر أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزه الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيىء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضررا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى دفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة، منها مصر الجديده وطريق الاوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة، و64 عربة كاسحة للمياه.

وفي الشأن الأمني، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن قطاع الأمن الوطني داهم وكر اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، حيث تم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 6 من تلك العناصر.. مؤكدة أن ذلك يأتي استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والنيل من البلاد.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته وزارة الداخلية جاء فيه أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق (أبوشله) المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبدشمال سيناء واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

ولفتت الصحيفة أن البيان أوضح أنه جرى استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النار؛ ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.