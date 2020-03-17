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نادي القضاة يقرر غلق مقاره للحد من انتشار فيروس كورونا

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محمد القماش 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا، وإلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.

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وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن القرار يأتي في سبيل اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا «كوفيد 19» والعمل على الحفاظ على صحة القضاة.

وقرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، وسيتم إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من الخميس الموافق 19 مارس الجاري.

وسيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، وأمر المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف.

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