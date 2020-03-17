شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخابئ سرية لـ«الشيشة» و«السناتر» في حملة مكبرة لمرافق الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة لشرطة المرافق بالدقهلية، الاثنين، من ضبط مخابئ سرية للشيشة وسناتر الدروس الخصوصية، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

خرجت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، وبمشاركة الرائد فاروق حماد، وكيل الإدارة، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق وضباط وأفراد الإدارة.

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واستهدفت الحملة نطاق حى غرب المنصورة، وأسفرت عن إغلاق 24 سنتر ومركز دروس خصوصية، مع مناشدة الأهالي بالإبلاغ الفورى عن أي سنتر يقوم بفتح أبوابه مره أخرى، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وفوجئت الحملة بوجود مخابئ للشيشة والدروس الخصوصية، حيث وجدت بعض السناتر مغلقة من الخارج بينما مازالت تعمل في الخفاء وبها عدد من الطلاب والمدرسين بالداخل، وكذلك بعض المقاهي تخبئ الشيشة في مبني مجاور تحت الإنشاء أو في البيوت المجاورة لها للسحب منها حسب الطلب.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لـ28 كافيتريا ومقهى، ومصادرة 7200 مضبوطات متنوعة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق.