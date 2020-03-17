97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة احتكار السلع لرفع الأسعار بشكل عشوائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة احتكار السلع لرفع الأسعار بشكل عشوائى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة احتكار السلع لرفع الأسعار بشكل عشوائى. وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة احتكار السلع لرفع الأسعار بشكل عشوائى، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة احتكار السلع لرفع الأسعار بشكل عشوائى.

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