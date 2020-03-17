شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالكامل على مستوى الجمهورية، موكدا أن الانقطاعات الحالية إن وجدت فهى حالات فردية وأعطال تحدث بشكل محدود لدى عدد محدود من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل لمناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر بالكامل، لافتا إلى أن جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها ولا توجد انقطاعات موسعة، لافتا إلى أن الانقطاعات الحالية تعتبر فردية وليس لتجمعات كبيرة.

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وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن المهندس أسامة عسران ناءب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رءيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة متواجدين بمركز التحكم القومى لشبكة التجمع لمتابعة إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن الوزارة وشركاتها تبذل قصارى جهدها لإعادة التيار الكهربائي باسرع وقت ممكن وبأعلى جودة وبشكل آمن، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء والفنيين التابعين لها يعملون على مدار الساعة لإعادة التيار للمواطنين.

وأشار حمزة ، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع عملية توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الظروف المناخية التى بها البلاد كانت صعبة وغير معتادة.