أخبار مصر | تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية، التابعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار، طهرت هيئة النقل العام الأتوبيسات، وقامت الأحياء بتعقيم المباني التابعة لها، كما عقمت مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب وعقمت مديرية الأوقاف بتعقيم المساجد.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا علي نطاق المحافظات.

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وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.