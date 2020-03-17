مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" تصفية 6 من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" تصفية 6 من العناصر الإرهابية بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مجلس الدولة يُلزم الصحة بتعويض 50 ألف جنيه لمواطن بسبب تشخيص خاطئ

ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة للمعامل والفيروسات، بتعويض مواطن مبلغ ٥٠ ألف جنيه، عما لحقه من أضرار، جراء تشخيص خاطئ للمعامل المركزية لوزارة الصحة بإصابته بفيروس سي، وترتب علي ذلك استبعاده من السفر لدولة الكويت للعمل، بالرغم من خلوه من الفيروس.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو مفبرك على قنوات الإخوان

نجحت تحريات الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة ما أثير في الأيام الماضية، عبر قناة تلفزيونية تابعة للإخوان، عن تعنيف ضابط شرطة، لرجل وزوجته وتعديه عليهما.

الداخلية" تعلن مقتل 6 إرهابيين في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

