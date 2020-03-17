شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي و«مصر» يعقدان اجتماعات لبحث مصير «الفائدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجان الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري ومصر، باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين، اجتماعات هذا الأسبوع لبحث تسعير الأوعية الإدخارية شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها.

ومن المقرر أن تستمر الأسعار الحالية للفائدة دون تغيير باستثناء الشهادة البلاتينية للبنك الأهلي ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي، وستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن، الاثنينن.

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وقال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، إنه لا تغيير في أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية لحين انعقاد لجنة الأصول والخصوم «الكو» لاتخاذ القرار المناسب.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان، الاثنين، أن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.