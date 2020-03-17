شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: المخزون الاستراتيجي يلبي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع، من بينها استمرار غرف العمليات بكافة «الغرف» بالمحافظات، وأن تديرها هيئة مكتب كل غرفة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لاستكمال عملها على أكمل وجه فى متابعة السوق، والسعى إلى الحفاظ على استقراره.

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وقال إبراهيم العربى رئيس «غرفة القاهرة»: «تقارير الغرف التجارية وشعبها النوعية تشير إلى توافر المخزون الاستراتيجى الكافى من السلع المختلفة التى تلبى احتياجات المستهلكين خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى نطمئن من خلاله المواطنين على استقرار السوق».

ونفى تعليق اجتماعات مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعية، على اعتبار أنها تجمعات ليست كبيرة، ولكنها ضرورة لمتابعة حالة السوق لدعم المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تعليق التجمعات الكبرى التى تضم الجمعيات العمومية للغرف التجارية وشعبها النوعية تضامنًا مع توجهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وهذا أمر طبيعى للحفاظ على سلامة الجميع.

وتابع أن مجالس إدارات الغرف التجارية تتخذ سبل الوقاية من كورونا بمقر كل غرفة.