شكرا لقرائتكم خبر عن "الشركات السياحية": نبحث خطة مع الحكومة للحفاظ على العمالة من التسرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر أن الغرفة تبحث بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا فى الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، ونحميها من التسرب لأن العمالة المدربة هى عصب القطاع.

وشدد الشاعر لليوم السابع، أنه فى ظل تعليق حركة الطيران ووقف الحركة السياحية لابد من التحرك بشكل عاجل مع الشركات والفنادق للتعاون فى تلك الخطة، مع بحثها بالتعاون مع الحكومة، وقد يمكن استغلال تلك الفترة فى رفع كفاءة العاملين وزيادة تدريبهم استعدادا لعودة الحركة.

وأشار رئيس غرفة الشركات إلى أن تلك الفترة مؤقتة وستنتهى قريبا، وأى إجراءات يتم اتخاذها حاليا بوقف حركة الطيران والسياحة هى فى صالح الشعب المصرى حيث تعتبر أولوية.

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وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الأزمة لمدة أقصاها شهرا، وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها، بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق فهى لها مميزات عدة أهمها جوها المعتدل، مشيرا إلى أنها فترة قصيرة ولا تدعوا إلى القلق.

ونوه الشاعر إلى أن غرفة الشركات السياحية ستبدأ التنسيق مع أعضائها فورا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، حيث سيبدأ حصر الأفواج السياحية المتواجدة بمصر والإعداد بالكامل وتنسيق جدول لمغادرتهم تباعا على مدار الأسبوع وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع منظمى الرحلات الأجانب، لافتا إلى أنه جارى إبلاغهم بعدم استقبال وفود جديدة خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى 31 مارس الجارى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.