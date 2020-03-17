نظر طعن صفوت الشريف على سجنه 3 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و794 جنيه، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.