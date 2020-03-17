محاكمة متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم بالاتجار في البشر. كشف قرار الإحالة أن المتهم "هشام. أ"، وآخرين أسسوا ونظموا وأداروا جماعية إجرامية منظمة للاتجار بالبشر، من أجل الحصول على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والإيواء داخل البلاد في أشخاص طبيعيين هم كل من المجني عليهم "محمد. ط، سيلم. أ، أنور. ع، أحمد. ح، ياسر. أ، محمد. م، محمد. ص، أحمد. ر، محمد. ح"، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم للمال، بقصد استئصال أعضائهم البشرية ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة بكل من "محمد. ط، سليم. أ" تمثلت في فقد كل منهما للكلي اليسرى.

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