"محلية النواب" تعلق على طلب الحكومة 150 مليون جنيه لتحسين رواتب الإدارات الهندسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن احتياج الوزارة إلى 150 مليون جنيه لتحسين رواتب مهندسي الإدارات الهندسية وسد العجز في عددهم، قائلًا: "الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزي في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وطالب السجيني، الوزير بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة على عدد المخالفات للمباني، قائلًا: "بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر على الدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم على تلك المباني".

وقال السجيني: "اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات"، مشيرًا إلى أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في مليارات منها تكلفة شبكات الصرف الصحي وامتدادها للعشوائيات وغيرها من المرافق العامة الأخرى، والتي تنفذها الدولة من كهرباء ومياه، وغيرها".

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو هنصرف جنيه على تحسين أحوال المهندسين نجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".