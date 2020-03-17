أسامة هيكل: نأمل عدم اللجوء للسيناريو الثالث بسبب "كورونا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، الشعب المصري، بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، قائلًا إن سلوك المصريين اجتماعي لكن يجب تغييره خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد حالات الإصابة في مصر ليس 19 ألف كما زعمت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال هيكل إن بعض الدول "استهترت" بأزمة كورونا، ما أدى لتفاقم الوضع فيها، مطالبًا جميع المواطنين المصريين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية دشنت تطبيق على الموبايل يتم من خلاله تحديث عدد بيانات الإصابات والوفيات في العالم.

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وقال إن السيناريو الثالث المقبل، قد يكون قرار من الحكومة بعزل المواطنين وبقاءهم في منازلهم بشكل كامل، ولكن نتمنى عدم اللجوء إليه، مطالبًا جميع المصريين بالتكاتف وعدم الخروج وتفادي الأماكن التي بها تجمعات.

وأكد أسامة هيكل أن سلوك المواطن هو الأساسي في عدم لجوء الحكومة لهذا السيناريو الذي لا نتمنى أن يحدث نهائيًا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".