متحدث الوزراء يكشف موعد تطبيق إجازة الموظفين الاستثنائية بسبب "كورونا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، سيتم بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف سعد أنه لدينا 26 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا"، موضحًا أن انتشار المرض في مصر بطيئ مقارنة بدول أوروبية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ موضحًا أنه التقرير الذي نشرته جريدة "الجارديان" عن إصابة 19 ألف مصر لا يمكن وصفه إلا بـ"الخيال العلمي".

وأكد سعد أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتعامل المصري في مواجهة الفيروس، منوهًا إلى أنه تم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق معهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف، أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، قائلًا: "نحن لا ننظر حدوث المشكلة، وكل قراراتنا استباقية".

Advertisements

وتابع سعد، أن قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس، مستنكرًا استغلال الإجازة في الذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.

اقرأ أيضًا..

- الحكومة: موظفو الدولة الحاصلون على إجازة بسبب "كورونا" سيتقاضون رواتبهم كاملة

- تعرف على فئات الموظفين الذين يسري عليهم قرار تخفيض أعداد العاملين (بيان رسمي)