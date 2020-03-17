وزير السياحة يكشف كواليس قرار تعليق الطيران: "الدولة اختارت صحة المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحكومة اتخذت قرارًا مهمًا بتعليق الطيران إلى نهاية شهر مارس الجاري، بعدما وضعنا السياحة في "كفة والصحة في كفة آخرى"، مضيفًا أن الدولة فضلت صحة المصريين على السياحة، رغم الخسائر التي سنتعرض لها لأن دخل السياحة في الشهر يقترب من مليار دولار.

وأضاف العناني في مداخلة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "اتخذنا هذا القرار المهم وغيره من القرارات، بناء على المعطيات التي نتابعها يومًا بيوم، فالحالات الإيجابية التي اكتشفناها بفيروس كورونا، ظهرت عندما ذهبت إلى بلادها، وعندما اكتشفنا ذلك قررنا تعليق الطيران على الفور".

وأكمل العناني: "لم نقرر تعليق الطيران، وتطبيقه في نفس اليوم، بل منحنا المصريين في الخارج والسياح، فرصة إلى الخميس، واتخذنا هذا القرار حتى ننأى بأنفسنا عن أي مشكلات مستقبلية أو عقوبات يمكن أن تتخذ ضد مصر، بعدما ادعت بعض الدول أن هناك عدد من الحالات أتت من مصر، فقلنا ننظف بيتنا من الداخل ونعقم المراكب السياحية والفنادق ونحاصر المرض ثم نعيد فتح مطاراتنا".

ولفت العناني إلى أن الإقبال على السياحة في عام 2019 كانت أعلى من 2010: "وفي عام 2020 كنا نتوقع أن يكون العام الأعلى في قطاع السياحة على الإطلاق نظرا لاقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير وغيره من المواقع الأثرية الأخرى".