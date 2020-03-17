شكرا لقرائتكم خبر عن دون غرامات.. «المركزي» يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر في السداد.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن هذا القرار يأتى إلحاقاً بالتدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزى لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونبه المحافظ على البنوك باتخاذ اللازم للعمل بالقرار اعتباراً من الأحد 15 مارس 2020، في ضوء متابعة البنك المركزي لأوضاع وتطورات السوق المصرفي.