شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتوقع تمديد فترة تعليق الدراسة بسبب «الهلع من كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تعليق الدراسة خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» داخل المدارس.
وقال الوزير، خلال لقائه مع برنامج «القاهرة الآن» على فضائية «الحدث»، الاثنين، إنه يتوقع مد فترة تعليق الدراسة بسبب «حالة الهلع من الفيروس».
أضاف أن الوزارة مستعدة حال تمديد فترة تعليق الدراسة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى محاولة تفادي تمديد فترة الدراسة بسبب الإجازة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس الجاري للوقاية من الفيروس.
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