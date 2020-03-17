شكرا لقرائتكم خبر عن «رواتب العاملين مستمرة».. ناصر البرنس يقرر إغلاق مطعمه 15 يومًا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ناصر البرنس، صاحب مطعم شهير في القاهرة، إغلاق مطعمه والتبرع بمليون جنيه لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال «البرنس»، في مقطع فيديو على «يوتيوب»، الاثنين: «قررت أخف وأريح المحل 15 يوما، وفي نفس الوقت ادفع رواتب العاملين».

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وأوضح أنه اتخذ قراره بعد توجيهات الحكومة بتقليل التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة، وأن وزارة الصحة لم تصدر قرارا بإغلاق المطاعم.

أضاف: «تبرعت بمليون جنيه لأهل إمبابة ولبلدي ووزارة التربية والتعليم، لازم نقف جنب بعض، ولازم نصالح نفسنا ونصالح الناس».

مضى قائلًا: «المليون جنيه هتكون لمشروع التعليم (أون لاين) لتعليم الطلاب وهي قاعدة في بيوتها، وأنا اتبرعت بنصف مليون جنيه للحجر الصحي».