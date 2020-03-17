شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عدد العاملين بالدولة وتعليق الطيران.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل وحتى 31 مارس المقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس.