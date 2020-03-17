شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وضعنا 300 أسرة قيد الحجر الصحي في الدقهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصر 300 أسرة في محافظة الدقهلية ووضعها قيد الحجر الصحي بعد ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن معظم الحالات بلا أعراض وجرى اكتشافها بالتقصي.

وقالت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، الاثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية ستعلن، الثلاثاء، لضمان سلامة الموجودين وضمان عدم انتشار أي حالات إيجابية جديدة.

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أضافت أنه تم اتخاذ إجراءات قوية جدًا في محافظة الدقهلية بإغلاق المنافذ ومحاولة السيطرة من الداخل، معقبة: «حصرنا 300 أسرة في الدقهلية، وأجرينا حجرًا لهم، وفي المحافظات السياحية نمنع المشتبه فيهم من مخالطة أبناء المحافظات الأخرى لمدة 14 يومًا».

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وتسجيل 40 حالة إيجابية جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.