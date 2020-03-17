شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطيب متحدثًا باسم «التعليم العالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتولي الدكتور محمد الطيب الإشراف على وحدة الإعلام بقطاع مكتب الوزير ومتحدثًا إعلاميًّا للوزارة، إضافة إلى عمله الأصلي.

ويتقدم الدكتور خالد عبدالغفار بخالص الشكر والتقدير للدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام جامعة بني سويف سابقا، على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً للوزارة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.