شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والطيران: قرار تعليق الطيران لن يشمل الرحلات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وقيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة الشركات السياحة لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠.

وأكد الوزيران، أنه لن يتم غلق المجال الجوى المصرى خلال مدة التعليق وأن المطارات المصرية سوف تستمر فى استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم فى مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أى وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

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وأوضح الدكتور خالد العنانى أن فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوى كفاءتهم.

وأضاف الطيار محمد منار، أن المجال الجوى المصرى غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوى لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدا على أنه سوف يتم الاستمرار فى تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.