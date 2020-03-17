شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: لن يسمح بتدريس أى محتوى إلكترونى إلا بترخيص من الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع المواطنين والطلاب عدم الانسياق وراء دعوات اللينكات التي يجرى ترويجها الآن بدعوى أنها مخصصة للدروس التعويضية في فترة تعطيل الدراسية والانتظار حتى يوم الخميس للكشف عن منصات التعليم عن بعد والتي ستنتهي منها الوزارة، وتابع:" دايما في الأزمات بيطلعلنا ناس بتتربح منها طول الوقت " لافتاً إلى أنها بضاعه مغشوشة ولاتصلح ويبقى الشيء الوحيد المعتمد من الوزارة والذى سيعلن نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، قائلاً:"أى حاجة غير إلى هنعلنها مش رسمية ليست مسؤوليتنا"، محذراً المواطنين من فوضى متوقعه وتربح من قبل البعض بعد إغلاق المراكز المتخصصة فى الدروس الخصوصية عبر تسجيل فيديوهات وبيعها ولينكات مغشوشة للتربح من الأزمة.

ووصف وزير التربية والتعليم، الأوضاع بعد تعطيل الدروس الخصوصية بالإدمان وتابع "المدمنين بتوع الدروس الخصوصية مش هيسكتوا مع إغلاق السناتر لأن أعراض إنسحاب المخدر مستمرة وهيبيعوا الوهم عبر الفيديوهات وأنا شفتها بنفسي والمشكلة أن الفيديوهات دى ممكن متكنش متوافقة مع فلسفة الوزارة وهذه هي مشكلة".

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واستكمل "شوقى":"خلال فترة التعطيل لن يسمح بتدريس أى محتوى إلكتروني ألا بترخيص من الوزارة ومن يخالف ذلك سيتم إغلاق منصته الإلكترونية أياً كانت عبر الفيس أو قناة اليوتيوب أو غيرها ".