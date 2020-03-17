شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن اليوم أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهن 32 أما فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 ام للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.



وسيتم إعلان أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية والأم المثالية لكل محافظة، كذلك اسم الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأم بديلة وأم شهيد شرطة وأم شهيد قوات مسلحة.

وكانت الوزيرة قد أكدت أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر، منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسئوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات ، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

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وأوضحت القباج أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020 ، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة ، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء ، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية ، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً.