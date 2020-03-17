أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة: السماح للسائحين بمصر باستكمال برامجهم والمغادرة وفق توقيتاتهم، والصحة تنفى ما تم تداوله بـ الجارديان البريطانية عن زيادة معدلات كورونا فى مصر. السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لوزارة النقل ويوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة الحكومة: السماح للسائحين بمصر باستكمال برامجهم والمغادرة وفق توقيتاتهم صور.. الحكومة تعلق على خروج المواطنين للمولات: لا تستخفوا بالأمر حتى لا تحدث كارثة صور.. الحكومة: توجيه الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفع الأسعار الصحة تنفى ما تم تداوله بـ الجارديان البريطانية عن زيادة معدلات كورونا فى مصر الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن وزير الطيران: على استعداد لاجلاء أى مصرى يريد العودة قبل تعليق الطيران صور.. وزير السياحة: رغم الخسائر التى سنتكبدها ولكن صحة المصريين أهم المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا Advertisements الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة رئيس الوزراء للمواطنين: "أناشدكم الالتزام وعدم الاستخاف بفيروس كورونا" رئيس الوزراء: تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية من 19حتى 31 مارس خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت صور.. الصحة تكشف طرق تقوية المناعة الجسدية لمواجهة عدوى كورونا الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الحياة اليومية الصحة تكشف طريقة تعامل مستشفيات الحميات مع المشتبهين بإصابتهم بكورونا غادة والى: العمل بالمنزل ينطلق من مسئولية مشتركة لحماية أنفسنا والآخرين متحدث الرئاسة: الدولة تتحرك بخطة شاملة لمكافحة فيروس كورونا (فيديو)

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