لتعقيم المواقع.. رئيس الأوبرا يتفقد مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الاثنين، جميع المسارح التابعة للأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، إلى جانب ورش الملابس والديكور ومخازن أجهزة الصوت والإضاءة ورافقه مسئولي الإدارات الهندسية والسلامة والصحة المهنية.

وشدد صابر على إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع المسارح، حتى تكون في أبهى صورها، استعدادًا لاستقبال الجمهور فور استئناف النشاط.

وأشار صابر إلى أنه تمت معالجة الآثار السلبية الطفيفة التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود العاملين في إزالتها أولًا بأول، كما أكد علي التواصل مع وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية لتعقيم وتطهير جميع المسارح وأماكن ارتياد الجمهور والزوار حفاظًا على الصحة العامة للعاملين بالأوبرا وزوراها.