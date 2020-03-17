نقابة الصحفيين تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للوقاية وحماية الصحفيين المترددين على مبنى النقابة، يوميًا من فيروس "كورونا" حيث تم استبدال جهاز بصمة اليد للموظفين بجهاز بصمة العين مع إغلاق مطعم النقابة بالدور الثامن والاكتفاء بالكافتيريا المفتوحة، كما تم إغلاق مسجد النقابة على أن تؤدى فرائض الصلاة بشكل منفرد.

وأضاف شبانة أنه تم تقليص عدد الموظفين يوميًا، لأقل من النصف على أن تكون المسافة بين كل موظف وآخر أكثر من متر مربع، إضافة إلى أن لجنة المتابعة والوقاية المشكلة تقوم بتطهير المبنى يوميًا، مع إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وأعمال الصيانة والتطوير وتعليق عمل فريق صحة المرأة للكشف على الزميلات الصحفيات لمدة أسبوعين.

وأشار شبانة إلى أنه يتشاور يوميًا مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأعضاء المجلس في تلك الأمور، مشددًا على أن الحفاظ على صحة زميل صحفي واحد أهم من أي شيئ آخر.​