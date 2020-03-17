​"الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية للمزارعين والمربين لتلافي آثار موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الاثنين، نشرة توصيات فنية عاجلة للمزارعين والمربين يجب اتباعها لتلافي أية آثار سلبية نتجت عن الموجة الجوية التي تعرضت لها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وشملت التوصيات التي شارك في إعدادها مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالوزارة، ضرورة إضافة سماد السوبر فوسفات الكالسيوم لكافة المحاصيل بعد عمليات تصريف المياه لضمان عدم حدوث مشاكل في النمو، فضلًا عن سرعة توجيه المحصول ناحية النضج حتى لا يحدث أي مشكلات في التحجيم أو مهاجمة فطريات التربة للمحاصيل الأرضية في نهاية العمر وخاصة لمحاصيل: البطاطس عروة شتوية، البنجر، والبصل المبكر.

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وأكدت التوصيات أهمية العمل دعم النباتات أو الأشجار بمحفزات النمو التي من شأنها زيادة معدلات الامتصاص وضمان استمرار سريان العصارة حتى لا يحدث ظهور أعراض نقص العناصر أو حدوث أي اضطراب فسيولوجي في توقيتات حرجة من عمر النبات، والقيام بإجراء فحص دقيق للزراعات عقب هذه الموجة للتأكد من عدم ظهور أو انتشار أي من الأمراض المحبة للرطوبة، وكذلك الحشرات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية اللازمة حسب توصيات وزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشارت إلى أهمية المتابعة الحثيثة للأعلاف المخزنة للتأكد من عدم حدوث أي تلف أو أعفان نتيجة تسرب المياه إليها والتخلص الصحي والآمن من الاعلاف وإعطاء الحيوان عليقة مركزة، مع رفع الحالة المناعية للحالات التي تضررت من الموجة بإعطائها الأدوية اللازمة والفيتامينات لرفع مستوى المناعة، ونقل الحيوانات بعيدا عن تجمعات المياه، وذلك لعدم إعطاء الفرصة لنقل الامراض بالحشرات والرش الدوري للحشرات الناقلة للأمراض، مع زيادة مقررات التغذية من الأعلاف بنسبة من 10 : 15 % خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، بدأ قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة وبالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في إعداد حملة توعية إرشادية لحث المزارعين على جدولة عمليات الحصاد حسب مواعيد النضج الصحيحة.​