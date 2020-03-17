لمواجهة كورونا.. مستشفى 25 يناير يضع مبناه تحت تصرف وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قرر مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، وضع مبناه بمحافظة الشرقية تحت تصرف وزارة الصحة؛ لاستخدامه في الحجر الصحي أو استقبال وفحص وعلاج أي حالات، مشتبه بها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، وحرصاً من مؤسسة مستشفى 25 يناير على سلامة المواطنين، ودعماً لجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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كما قررت المؤسسة تحمل تكلفة كافة المستلزمات الطبية والأدوية وأي احتياجات أخرى لعلاج المواطنين خلال هذه الفترة بالمستشفى على أن تتولى وزارة الصحة توفير الطواقم الطبية والإدارية والتمريض والإشراف عليها وتشغيلها ومراقبتها.

وتتحمل المؤسسة تكلفة شراء الجهاز الخاص بتحليل PCR بشكل فوري على أن يضاف إلى أجهزة معمل التحاليل بالمستشفى، ويكون التحليل مجاناً تماما لكل المواطنين بإشراف وزارة الصحة سواء لهذا التحليل أو الأنواع الأخرى من التحاليل، فضلًا عن تحمل المؤسسة كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة بالمستشفى.

وأوضحت المؤسسة أن "ما يميز المستشفى أنه في منطقة ريفية وبيئة صحية، وسهل الوصول إليه من كافة مراكز الشرقية، وتم تأسيسه على أعلى مستوى ومساحته تزيد عن 2400 متراً، ومزود بمولد كهربائي قدرة 1 ميجا حال انقطاع التيار الكهربائي".