الحكومة: موظفو الدولة الحاصلون على إجازة بسبب "كورونا" سيتقاضون رواتبهم كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأمور فى مصر جيدة جدًا وسرعة انتشار فيروس كورونا بطيئة مقارنة بدول أخرى، مضيفًا أنه من سيحصل على إجازات بسبب كورونا سيتقاضى راتبه كاملًا وسيعود لعمله بعد انتهاء الأزمة مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن تأجيل الدراسة معناه الالتزام في المنزل وليس الخروج، والتأجيل لسبب عدم التواجد في التجمعات، وتم إتاحة التعليم للطلاب المذاكرة على بنك المعرفة التي وفرته وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن قرار إغلاق المقاهي يتم تطبيقه من قبل المحافظين في جميع المحافظات، ومنع الشيشة قرار لمحافظة المواطنين على صحتهم.