"صفوت الشريف" وقضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- نظر استئناف أطباء الوراق على حبسهم 5 سنوات في قضية الإهمال الطبي

تنظر محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من دفاع الأطباء الأربعة الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب في قتل طفل عن طريق الخطأ.

كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عقب ولادته بعدة أيام.

وكانت النيابة العامة في شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغًا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب في مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات في الوراق.

- النقض تنظر طعن المتهمين بـ"داعش الصعيد" على أحكام المؤبد والمشدد

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهمًا بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات، بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

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وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- محاكمة متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم بالاتجار في البشر.

كشف قرار الإحالة أن المتهم "هشام. أ"، وآخرين أسسوا ونظموا وأداروا جماعية إجرامية منظمة للاتجار بالبشر، من أجل الحصول على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والإيواء داخل البلاد في أشخاص طبيعيين هم كل من المجني عليهم "محمد. ط، سيلم. أ، أنور. ع، أحمد. ح، ياسر. أ، محمد. م، محمد. ص، أحمد. ر، محمد. ح"، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم للمال، بقصد استئصال أعضائهم البشرية ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة بكل من "محمد. ط، سليم. أ" تمثلت في فقد كل منهما للكلي اليسرى.

- طعن صفوت الشريف على سجنه 3 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و794 جنيه، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

- محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.