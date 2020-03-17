سيد يطلب تطليق زوجته: "اهتمت بنفسها بعد ما اشتغلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سيد. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه: "اهتمت بنفسها من وقت ما اشتغلت في المصنع، وحاسس أنها واحدة معرفهاش".

ويقول سيد: "أقمت حياة زوجية مستقرة مع زوجتي منى، فهي ملتزمة أخلاقيًا، ومن عائلة متواضعة للغاية، لكن بعد فترة من الزواج تعرضت والداتي لأزمة صحية جعلتني أنق كامل أموال على علاجها".

يضيف الزوج: "خلال أزمتي المالية عرضت عليا زوجتي أن تعمل في مصنع تابع لصديق والدها، ووافقت حينها، واستمر الوضع حتى توفت والدتي، ولم أفكر حينها أن أجبر زوجتي على الجلوس بالمنزل مرة أخرى".

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يشير الزوج في دعواه التي حملت رقم 2611 لسنة 2019: "طريقة ملابس زوجتي كانت محتشمة للغاية، منذ أن تعرفت عليها وحتى بدء عملها بالمصنع، لكن بعد فترة لاحظت تغير جذري في طريقة لبسها، وبدأت بعض الصفات تتغير لديها مثل علو صوتها أثناء حديثها معي، وكلما تحدثت معها حول الأسباب التي دفعتها للإفراط في شراء الملابس الجديدة وأدوات المكياج تنزعج من حديثي".

يواصل سيد: "حاولت أن أزور زوجتي في مقر عملها لكنها رفضت وتركت المنزل، فهي تريد أن تبعدني بشتى الطرق عن عملها، وحينما طالبتها بالجلوس في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل مرة أخرى رفضت تمامًا".

اختتم: "لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى قضائية للمطالبة بتطليقها للضرر، ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن، لم يتم الفصل بها".