إغلاق أفرع نادي قضاة مصر وإلغاء الفعاليات بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر إغلاق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وإلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.

جاء ذلك في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة السادة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.

كما قرر النادي، غلق فرع النادي بشامبليون جزئيًا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للسادة القضاة

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وأضاف المتحدث باسم النادي في بيان صحفي: "إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع 26 يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19-3-2020"

وتابع: "سيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة".

وقال المستشار "رضا": "أمر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا بالنسبة لمقر شامبليون، ومكاتب الموظفين فيه حفاظًا على سلامة الزملاء المترددين".