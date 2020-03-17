اليوم.. نظر استئناف أطباء الوراق على حبسهم 5 سنوات في قضية الإهمال الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من دفاع الأطباء الأربعة الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب في قتل طفل عن طريق الخطأ.

كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عقب ولادته بعدة أيام.

وكانت النيابة العامة في شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغًا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب في مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات في الوراق.