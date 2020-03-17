نادي القضاة يغلق أفرع النادي بالعجوزة والقناطر والإسكندرية لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقًا كليًا اعتبارًا من باكر، وإلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن القرار يأتي في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة؛ للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.

كما قرر مجلس إدارة نادي القضاة، غلق فرع النادي بشامبليون جزئيًا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، كما سيتم إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو، واستراحات المنشية بالإسكندرية، اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس.

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كما أمر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي،

واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه، وذلك حفاظا على سلامة المترددين.

ومن المقرر أن يقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات؛ لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.