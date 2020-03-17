الداخلية تعلن تفاصيل القبض على طالب روج شائعات عن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب مقيم بكفر الشيخ، لقيامه بترويج شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول انتشار فيروس "كورونا". وكشفت التحريات قيام المتهم بتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس، بعدم المشاركة والإسقاط على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأي العام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وباشرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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