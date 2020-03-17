أخبار مصر | رجائي عطية: انتخابات المحامين حسمت لصالحي.. وعاشور يدفع "ببلطجية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجائي عطية: انتخابات المحامين حسمت لصالحي.. وعاشور يدفع "ببلطجية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إنه وفق المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقابة المحامين التى جرت، حسمت العملية الانتخابية لصالحه، بفرق أصوات يصل لـ8 آلاف صوت.

وأضاف في تصريحات له: مضمون الأحراز التي لم تصل أصولها بعد لن تغير شيء لأن كل أرقامها محسوبة لدى اللجنة المشرفة ولكن يتبقى فقط إحضار أصل المحضر.

وأوضح أن سبب التأخير هو رغبه اللجنة في إعلان مقعد النقيب مع العضوية معا.

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تابع: "الأمور حسمت وكل ما في الموضوع أن الأستاذ سامح عاشور استمر ١٩ سنة نقيب ومش طايق إنه يسقط وكأنه واخد عهد من ربنا إنه هيكون نقيب للأبد.. سامح عاشور دفع ببلطجية وشبيحة مرددين هتافات غايه في الغرابة".