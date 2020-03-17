مصر | القبض على طالب لترويجه شائعات عن فيروس كورونا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض علي طالب، لترويجه شائعات مغلوطة عن انتشار فيروس "كورونا".

حيث تمكنت من ضبط طالب، مقيم بكفرالشيخ، لقيامه بترويج شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، حول إنتشار فيروس "كورونا"، وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس، بعدم المشاركة.

كما قام بالإسقاط على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأى العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

كما نجحت وزارة الداخلية، في ضبط ثلاثة أشخاص، من مروجى الشائعات والأخبار المُفبركة حول إنتشار فيروس "كورونا" بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق أخر، تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، ضد كل من ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أيرلندي الجنسية، ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية؛ لإذاعتهما تقاريرا كاذبة بوصول عدد مصابي كورونا بمصر إلى 19 ألف حالة.

وقال "عبد السلام" في بلاغه، إن المبلغ ضدهما الأول والثاني قاما عبر الصحف التي يعملون بها، بنشر تقارير كاذبة، وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثيين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورنا قد تجاوز الـ19.310 ألف مصاب.

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وتابع، أن مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف، تهدف إلى زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وأوضح البلاغ، أن ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، نشر أن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، وأكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جدًا.

وتابع أنه "وفي السياق ذاته أكدت صحيفة الجارديان مستندة إلى الدراسة ذاتها أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا واستندت إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس".

وتابع أن الدراسة أشارت إلى استخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19،310 حالة، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 التي لم يتم الإبلاغ عنها.

