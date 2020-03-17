شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يطالب «الجارديان» بالإفصاح عن أسماء وأماكن المصابين بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة اتخذت قرارات لمواجهة فيروس كورونا، وفوجئنا أن هناك حالة استهتار والمواطنين متواجدين في المولات والمقاهي، واعتبروها إجازة للترفيه، واليوم، تم اتخاذ إجراء أعنف حتى نفصل أنفسنا عن المجتمع الدولي بتعليق حركة الطيران.

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وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن خسائر هذه القرارات على السياحة فادحة، وننتظر من المواطنين التعاون معنا في اتخاذ اجراءات لحماية أنفسهم وتقليل التجمعات في المقاهي والمولات والسينمات، معربًا عن أمله أن ينجح المصريين في مواجهة هذا الفيروس خلال 14 يوما.

واستنكر، الهجوم على مصر من قبل صحيفة «الجارديان» التي زعمت أن هناك 19130 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحًا أن صحيفة «الجارديان» ممولة من قطر، مشددًا على ضرورة أن يتم نسب الخبر لمصدره فالحديث في هذه الأزمة ليس قضية رأي، متهمًا «الجارديان» بأنها «ممولة من قطر»، وعليها أن تبلغ مصر بـ 100 أو 200 اسم من المصابين بكورونا في مصر، وأماكن تواجدهم حتى نصل إليهم أو يخطروا منظمة الصحة العالمية بهم، معقبًا: «لو قطر كلها 400 ألف مواطن، بها 400 حالة إصابة، كل دولة عندها مشكلة خلوها تحلها، ومش المفروض أننا نعبث بهذا الأمر».

ونفى وزير الإعلام ما أثير حول اتخاذ قرار بحظر التجوال، والذي حث المواطنين على التكالب على السلع، معقبًا: «المواطن المصري أوعى من ذلك».