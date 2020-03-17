شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الجهاز التنفسي.. عدد من النصائح لتجنب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعدما أصبح فيروس كورونا الجديد (COVID-19) يمثل خطرًا كبيرًا على البشر، إذ تفشى في العديد من دول العالم، أصاب الذعر الكثيرون، خاصة ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة ومن كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الجهاز التنفسى والذين يعدون أكثر عرضة للخطر، إذ يزيد احتمال تعرضهم لمضاعفات المرض.

ومن المعروف أن الجهاز التنفسي يصاب بالعديد من الأمراض والالتهابات التي تؤثر عليه، حيث يصاب الجهاز التنفسي ببعض أنواع الالتهابات، كونه حساسًا ويتأثر بالعوامل الخارجية بسهولة، فهو يعتبر أحد أهم أجهزة الجسم كونه يزود الخلايا بالأكسجين الضروري للبقاء على قيد الحياة، ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون الضار، لذا يقدم موقع ( WebMD) الطبى عددا من النصائح لمرضى الجهاز التنفسى:

- يجب دائمًا محاولة الحصول على الهواء النقي لذلك حاول أن تتجنب الأشياء الأخرى التي قد تزعج رئتيك، كما يجب الابتعاد عن الأبخرة والغبار.

- قد يكون من الصعب التحرك عندما لا تتمكن من التقاط أنفاسك، لكن التمرين المنتظم يمكن أن يحسن من قدرتك على التحمل ويقوي العضلات التي تساعدك على التنفس لذا فلتقم بسؤال طبيبك عن التمارين المناسبة لك.

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- يجب أن يكون اختيارك دائما تناول الطعام الصحي، فمن المحتمل أنك تستخدم المزيد من الطاقة لمساعدتك على التنفس، لذا يمنحك النظام الغذائي الجيد القوة التي تحتاجها للبقاء نشيطًا وصحيًا.

- انتبه دائماً من وزنك لأن التنفس يحتاج أحياناً للكثير من الطاقة، فقد تكون ناقص الوزن، لذا يمكن لطبيبك اقتراح مكملات غذائية إذا كان اتباع نظام غذائي صحي لا يساعدك في الحصول على وزن جيد، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يجعل تنفسك أسهل.

- حاول أن تتجنب المواد الكيميائية، مثل المنتجات المعطرة التى تكون عادة فى الصابون والعطور عند التنظيف، وبدلاً منها استخدم المنتجات الطبيعية بدون رائحة التى قد لا تزعج تنفسك بنفس القدر.

- يجب عليك فى هذة الفترة أن تقوم بمراجعة طبيبك بانتظام، فحاول أن تقوم بجميع فحوصاتك حتى لو كنت على ما يرام، فمن المهم للطبيب أن يرى مدى نجاح رئتيك، واتصل إذا كانت شعرت بأن هناك بعض الأعراض الجديدة، أو اذا كنت تشعر بأن حالتك تزداد سوءاً.

- يجب محاولة الحصول على نوم جيد، فتعتبر مشاكل النوم شائعة مع الأمراض التنفسية ويرجع ذلك جزئيًا إلى أعراض التنفس، لكن الأدوية التي تتناولها يمكن أن تلعب أيضًا دورًا، فحاول التأكد من حصولك على قسط جيد من النوم حتى تظل بصحة جيدة.