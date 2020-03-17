شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تحدد موعد إذاعة الشرح المباشر للمناهج على القنوات التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من وضع خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة وتكثيف جداول البرامج ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعما لهم، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة ضد مرض كورونا المستجد.

وأوضح بيان الهيئة الصادر الاثنين، أن ذلك سيأتي على تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات، بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي.

وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية أولى، وثانية وثالثة، عربي ولغات، وتعليم فني، وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لجميع المراحل التعليمية.

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية

جداول الشرح للمناهج علي القنوات التعليمية