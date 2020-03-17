شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: إرسال مشتبه بـ«كورونا» لـ«الحميات».. وتأجيل امتحانات العملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن مستشفى بني سويف الجامعي اشتبه أثناء الكشف على أحد المواطنين في إصابته بفيروس كورونا، وعلى الفور تم التنسيق مع مستشفى الحميات التابع لمديرية الصحة وإرسال المواطن إليها للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه.

وقال رئيس الجامعة في بيان، الاثنين، إنه تم زيادة المخزون الاستراتيجي لكافة المستلزمات الطبية والادوات اللازمة لأعمال التطهير والتعقيم ووسائل الوقاية للمتعاملين مع الحالات المرضية محل الفحص والعلاج بمستشفى بنى سويف الجامعي، والتأكيد على أهمية دور وحدة مكافحة العدوى واتخاذ كافة احتياطات واجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، التوعية بالأعراض التي ينبغي التعامل معها بكل جديدة، وخاصة أي شخص يعانى من ارتفاع درجة حرارة 38 درجة مع كحة مستمرة مع عدم وجود اسباب ظاهرية للأعراض، بالإضافة إلى توافر أي من الظروف الاتية حجز مريض بالمستشفى له تاريخ سفر إلا مدينة ووهان «مقاطعة هوبي الصينية» أو دولة ظهر بها مرضى بالفيروس في خلال 14 يوم قبل ظهور الاعراض عليه ،متابعة الحالة الصحية للعاملين بمجال الرعاية الصحية والذين يعملون في محيط رعاية مرضى الأمراض التنفسية الحادة الشديدة.

وقال رئيس الجامعة إنه أصبح هناك غرف للعزل مزودة بفلتر عالي الكفاءة لضمان منع انتشار الفيروس في الهواء وتشكيل فريق للاستجابة السريعة مع الحالات إن وجدت.

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وقال إنه تم توفير مستلزمات مكافحة العدوى من صابون ومطهر الجل الكحولي للأيدي ومستلزمات الوقاية الشخصية ومطهرات البيئة والأسطح القادرة على القضاء على الفيروسات بأنواعها.

وأضاف أن الجامعة اتخذت خطوات إيجابية لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بالطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية، الذين يدرسون بالجامعة عن طريق متابعة الحالة الصحية للطلاب الوافدين القادمين من بلادهم ومتابعتهم دوريًا.

وقال رئيس الجامعة إن وحدة المشروعات المسؤولة عن مركز التعلم الإلكتروني تقوم برفع المادة العلمية على موقع التعلم الإلكتروني عن طريق خطوات اولها تقوم كل كلية بمد مركز التعلم الإلكتروني بأسماء أعضاء هيئة التدريس والبريد الإلكتروني الشخصي الرسمي ورقم التليفون ويقوم بعدها المركز بإعداد حساب خاص لكل عضو هيئة تدريس مؤمن ليقوم برفع المواد العلمية الخاصة به والتواصل مع الطلاب من خلال الموقع ويتم نشر الموقع على الطلاب والسماح لكل طالب طبقا للكلية المسجل بها استخدام المادة المتاحة على الموقع على ان تقوم كل كلية بتأجيل امتحانات العملي والميد ترم لحين العودة وتوفير المقررات الدراسية في صورة ملفات بأقل سعة تخزينية عن طريق pdf.

وأضاف أنه تم عمل cd للمحاضرات متاحة ولجميع الطلاب مجانا وتفعيل بنك الاسئلة للامتحانات، وقال أنه تم إيقاف وتجنب العمل ببصمة الإصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة والتأكيد على الاكتفاء ببصمة الوجه والحرص على التهوية الجيدة لاماكن العمل وتجنب الكثافات العالية بمواقع الحضور والانصراف.