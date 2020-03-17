شكرا لقرائتكم خبر عن «الناس خايفة الأكل يخلص».. إقبال متزايد من المواطنين على شراء المنتجات الغذائية والمنظفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حتى الحادية عشرة والنصف قبل منتصف ليل الأحد، كان الطابور ممتدا في السوبر ماركت بمنطقة النزهة الجديدة، عربات التسوُق مملوءة عن آخرها، وبعض الرفوف تكاد تكون خالية، خصوصاً أرفف الحبوب الجافة والمُعلبات وزيوت الطعام و«المكرونات» والمواد التموينية ومنتجات الألبان، ما اضطر محمد على (اسم مستعار)، مدير الفرع إلى تخفيف الإضاءة، في مُحاولة منه إلى إيصال رسالة إلى الزبائن بأن موعد غلق الفرع قد حل، الحيلة التي أفلحت على ما يبدو في جعل الزبائن يهرولون إلى الكاشير دافعين أمامهم عربات التسوق.

بحسب «محمد»، مدير الفرع، بدأت حُمى الشراء تلك منذ الأربعاء الماضى، قُبيل ما يسمى بـ«عاصفة التنين»، لكنها تراجعت بالتزامن مع الطقس السيئ، لتعود الأحد،، بقوة على خلفية شائعة بـ«فرض حظر التجوال بدءًا من اليوم».

«الناس خايفة الأكل يخلص، وماتلاقيش تأكل عيالها في حظر التجوُل» يقول محمد، فيما يتشكك ما إذا كانت معلومة حظر التجوال تلك دقيقة أم لا، بغير أن يهتم كثيرًا «مايفرقش معانا في حظر تجول ولا لأ، طالما طلب الزبون موجود ع الرف أو في المخزن».

ونفى مجلس الوزراء ما تردد في عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن فرض حظر للتجوال بداية من اليوم، مؤكدا أن الرسالة الصوتية المتداولة بهذا الشأن والتى تدعو لتخزين المواد التموينية، ما هي إلا شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة وتستهدف النيل من الشعب المصرى.

ودعا المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء، الأحد، المواطنين إلى التنبه لهذه المحاولات الآثمة، مشيرا إلى أن وعى الشعب المصرى قادر على إجهاض مثل هذه الشائعات وعدم الالتفات إلى هذه الممارسات المريضة، والتى ستقابل باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الشائعات والأكاذيب.

ويؤكد محمد أن الإقبال استمر طوال اليوم، واضطر العاملون بالفرع لإعادة تعبئة أرفف بعينها، من أبرزها أرفف عبوات اللبن، والأرز والمكرونة والمعلبات وزيت الطعام، ومساحيق الغسيل وسوائل التنظيف، أما عن معقمات الأيدى، فقد نفذت من الأرفف والمخازن منذ أسابيع، ولم يُعاد توريدها مرة أخرى.

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رغم انتشار شائعة «حظر التجوال» بقوة على (جروبات واتساب) التي تشترك فيها وفاء، إلا أنها لحسن الحظ، شاهدت تكذيب الخبر على إحدى الصفحات الإخبارية التي تتابعها، ونبهت صديقاتها للأمر، وبالرغم من ذلك، قررت مواصلة خطتها الشرائية.

«أهم حاجة مهتمة بيها المنظفات، والكلور، وسوائل تنظيف الأسطح، ومسحوق الغسيل، في الفترة دى بنغسل كتير أكتر من مرة في اليوم» تقول وفاء، فيما لا يسلم الأمر من المواد الغذائية، والتى ستزيد حاجة بيتها منها في الفترة المقبلة «الولاد قاعدين في البيت، وأنا كمان، ففرصة يأكلوا أكل بيت يوميًا، كمان بحاول أقلل الدليفرى قدر الإمكان عشان مش مضمون».

إلى ذلك، شهدت المنطقة المحيطة بشارع قصر العينى والمنيرة حالة من الزحام المرورى الشديد، بسبب إقبال المواطنين على شركات المستلزمات الطبية والصيدليات الموجودة في محيط المستشفى، لشراء المنظفات والكمامات الخاصة بالوقاية من «فيروس كورونا»، ما تسبب في حالة من التكدس المرورى.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية بشارع المبتديان إن الشارع لم يشهد هذه الحالة من قبل والسبب في ذلك هو الإعلان عن انتشار المصابين بفيروس كورونا، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ومنع التجمعات بين المواطنين وهو ما يؤكد حالة القلق التي انتابت الجميع.

وأوضح صاحب مقهى بالمنيرة أن هناك حالة من الارتياب انتابت المواطنين خوفًا على حياتهم، وأن يصيبهم أو أبناءهم الفيروس، ما دفعهم للبحث عن أساليب الوقاية من الفيروس بأى ثمن وهو ما جعلهم يتجمهرون أمام محال بيع المنظفات والمطهرات، وكذلك الصيدليات لشراء «الكحول» و«الكمامات» للوقاية من الفيروس.

وأضاف أن الإقبال الشديد على هذه الأدوات تسبب في ارتفاع سعرها فثمن «الكحول» ارتفع من 10 جنيه إلى 35 جنيها، و«الكمامة» من جنيه إلى 15 جنيه.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار «الكحول» و«الكمامات» بشكل مبالغ فيه في الشركات والصيدليات، والذين اعتبروه استغلالًا للأزمة.

وقال إبراهيم محيى، أحد المواطنين، إنه بعد انتشار الفيروس في مصر، توجهت إلى صيدلية بجوار المنزل لشراء «كحول» والذى كان سعره قبل انتشار الفيروس 10 جنيه، لكنه فوجئ أنه وصل إلى 18 جنيها للعبوة، لكنه كان مجبرًا على شرائه خوفًا على حياته.