شكرا لقرائتكم خبر عن «قلق.. خوف.. لم أتمالك أعصابي».. طبيب يروى تفاصيل مصاحبته 45 حالة كورونا إلى «حجر مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتور بكرى عبدالستار، أحد أبطال مواجهة فيروس كورونا في الأقصر، رافق ٤٥ مريضًا كانوا موجودين على متن الباخرة الموبوءة (نايل- سارا)، إلى معسكر الحجر الصحى بالنجيلة، في مرسى مطروح.

يشغل «بكرى» منصب نائب مدير إدارة المستشفيات بالأقصر، ودفعته شجاعته للتوجه بالمرضى من الأقصر إلى مرسى مطروح بطائرة حربية لاستكمال المرضى العلاج.

وقال عبدالستار إنه كان موجودا وسط الحدث منذ بدايته، «ومع رفض الأطباء مرافقة المرضى، توجهت لوكيل الوزارة وطالبته بتولى مهمة مرافقتهم، فما كان منه إلا أن وجه إلىَّ كلمات الشكر، ومع صعودى الطائرة تسلل إلىَّ القلق والخوف، وعشت 10 دقائق لا أستطيع تمالك أعصابى، لكن سرعان ما تحولت إلى الثقة بالنفس، وخاطبت المرضى، بأن هذا المرض اختبار من الله وعلينا جميعا مواجهته بكل قوة للتعافى منه، حتى وصلنا إلى معسكر النجيلة بمرسى مطروح».

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وأضاف «بكرى»: ما زادنى ثقة وإحساس بالطمأنينة أنه عند وصولنا إلى المعسكر، ومشاهدة كم التجهيزات والمعدات أيقنت وقتها أننا لدينا القدرة على مواجهة هذا الفيروس، وسنتمكن من محاربته، موضحاً أنه فور وصولنا تقرر عزلى مع ١١ حالة سلبية، وخضعنا جميعا لسلسلة تحاليل وفحوصات حتى تم الاطمئنان على سلامة الجميع، وتقرر خروج 8 حالات، وتبقى ٣ حالات سلبية، في طريقها للشفاء، موضحاً أن اصطحاب 45 حالة، بين مصاب ومشتبه فيه، ليس بالأمر الهين، إلا أن ما شاهدته يؤكد أن أطباء وزارة الصحة قادرون على تحدى الفيروس، والدليل تحسن بعض الحالات وشفاؤها ومغادرتها معسكر الحجر الصحى.

وأشار «بكرى» إلى تواصله مع أسرته، يومياً، مؤكدا أن أسرته تقدر هذا الموقف، «من خلال دعمهم لى طوال فترة العزل في مطروح».

وقال «بكرى»: أشعر بالفخر لمشاركتى في هذه الرحلة، التي ساعدت على تخفيف آلام المرضى، ووقوفى مع المسؤولين عن الصحة في هذا الظرف الطارئ، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء».

وأشاد بالجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه منذ وصولهم النجيلة ومجموعات الطب الوقائى تعمل مثل خلية النحل، مشيدا بخطة الدولة، ممثلة في وزارة الصحة، بالتنسيق مع الوزارات للتغلب على الفيروس، مثمناً دور الجيش والشرطة والجهود الجبارة لنقل المصابين ورعايتهم قائلا: «أنا فخور بمصر وشعبها وقيادتها على ما تبذله لتوفير الخدمات الطبية والتجهيزات، حرصا منها على سلامة أبنائها وضيوفها القادمين إليها في رحلات سياحية».

وأوضح «بكرى» أن الأطباء يعملون على مدار اليوم، لافتا إلى أن الطاقم الطبى الموجود على متن الباخرة الموبوءة على كورنيش الأقصر ساهم في تقديم الرعاية الطبية لـ101 حالة من الأجانب والمصريين، قبل مغادرة 83 سائحا إلى بلادهم، وبقاء بعضهم على المركب المخصص للحجر الصحى مع 18 مصريا لحين انتهاء فترة العزل المقدرة بـ 14 يوما، لافتا إلى أن فيروس كورونا بسيط للغاية، وأن خطورته تكمن في سرعة انتشاره، مؤكدا سهولة الوقاية منه، باتباع الإجراءات الاحترازية، منها رفع معدل النظافة الشخصية وتجنب الاختلاط بالمصابين، واتباع السلوكيات الإيجابية للحافظ على صحتنا وصحة المحيطين بِنَا.