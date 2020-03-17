تكبير الطرازات لاستيعاب الأعداد الراغبة فى السفر من وإلى مصر قبل الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة فقد تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات علي الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الاعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران، يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلي جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 19 مارس وحتي الثلاثاء الموافق 31مارس 2020 ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وأضاف زكريا أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصرللطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع اعفائهم من اي غرامات، كما يرجي من العملاء الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة اي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني

أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ او ١٧١٧ من اى موبايل.

وكان قد أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني توجيهاته خلال الاجتماع الذى عقده مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات وزارة الطيران المدني بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية مع التأكيد علي استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد وإعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات وعلى المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم . وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة. Advertisements وأضاف أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين. كما أكد الطيار محمد منار على استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني، وأضاف أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني. وأشار وزير الطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي. هذا وتهيب وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.

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