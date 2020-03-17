شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: غلق الحدود الجوية والبرية وتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ إن الحكومة التونسية ستغلق الحدود الجوية والبرية بإستثناء الشحن، وذلك لعدم انتشار فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار الفيروس. وتابع الفخفاخ خلال كلمة له وجهها للشعب اللتونسى، إن الحكومة ستعمل بنظام الحصة الواحدة لتقنين التنقل وأن الحكومة قد أعلنت عن صندوق تبرعات لمواجهة انتشار الفيروس. وطالب الفخفاخ المواطنين بالبقاء فى منازلهم لأن مواجهة الفيروس تقع على عاتق المواطن. Advertisements

على جانب آخر انطلقت شركات النقل الجوى العاملة من وإلى المطارات التونسية، فى عملية إجلاء الرعايا التونسيين المتواجدين بفرنسا، وكذلك السياح الأجانب المتواجدين بتونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة بالبلدان المعنية فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.