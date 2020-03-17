ماكرون: إغلاق الحدود للحد من كورونا.. ونشر الجيش فى مناطق تفشى الفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى، خلال مؤتمر الصحفى، حول مستجدات انتشار فيروس كورونا، مساء اليوم، تقديم كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال، كما دعى الفرنسيين إلى الانضمام للتعبئة فى مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن كل الإصلاحات الجارية ستعلق بسبب الظروف الاستثنائية.
وأكد ماكرون نشر الجيش فى مناطق تفشى الفيروس بفرنسا، وسيتم نشر مستشفى عسكرى فى منطقة "الألزاس" شمال شرق البلاد، فى إطار مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه سيغلق الحدود للحد من كورونا.
وطالب ماكرون مواطنيه بتقديم التضحيات بالعمل على وقف انتشار كورونا.
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