شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: قررنا صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة 3 أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة اتخذت بعض الإجراءات بخصوص صرف الأدوية لمرضي الأمراض المزمنة، فسيتم صرف الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر، منها ألبان الأطفال لمدة 3 شهور وسائل تنظيم الأسرة وأخذنا أكثر من إجراء، كما أن الدولة لا تعاني من نقص أدوية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك إجراءات قوية في محافظة الدقهلية وننسق مع المحافظة بشكل كامل، موضحاً أن هناك بعثة من المنظمة الصحة العالمية ممثلة في مجموعة من الخبراء لتقييم إجراءات الدولة الاحترازية ستصل في 24 مارس.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أول دولة في أفريقيا تعلن وجود حالة إيجابية لديها، كما أن الدولة بها فريق بحثي على أعلي مستوي من الكفاءة، قائلة:" بالتقصي ستظهر حالات أخري ورئيس وزراء بريطانيا قال إن هناك 10 آلاف حالة".

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وأشارت وزيرة الصحة والسكان، في الغالب لا نستطيع الافتراض، ونقلق بعد كسر حاجز الألف فيحتمل بعد الوصول لذلك الرقم أن يكون هناك زيادة في العدد بشكل كبير، ونقلق من رقم ألف، قائلة:"نعمل اختبارات لكل المخالطين ولكن طلب منا العزل لكل المخالطين بسبب ظهور أمراض مزمنة للبعض، ومجموعات أخري نجري عليهم الكشف".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.