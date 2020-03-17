شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراء أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا على سيدة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إخبارية اليوم، عن إجراء أول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا القاتل، فى معهد كيزر للبحوث الأمريكى، حيث حقنت إحدى المتطوعات، بمدينة سياتل شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الباحثين في معهد كيزر الأمريكى أشاروا أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا، بينما حقن اليوم أربعة أفراد، بينما أوضح التقرير أن المشاركين في تلك التجربة لم يصيبوا بأى أذى، حيث لم ينتقل لهم الفيروسش من جراء تلك التجارب، حيث لا تضم الجرغة التي يحقنون بها فيروس كورونا وأوضح التقرير، أن التجارب سيجرى حتى مطلع يونيو 2021، للتأكد من سلامة اللقاح.



جينيفر هالر جينيفر هالر

قالت ليزا جاكسون ، دكتوراه في الطب ، كبير الباحثين في KPWHRI، قائلة :"نحن على استعداد جيد ونركز على المساعدة فى معالجة هذا الوضع الصحي المتطور..وما من شخص إلا ويريد القيام بما في وسعة خلال فترة الطوارئ الحالية".



نيل براوننج نيل براوننج

وأوضح التقرير، أن المرأة التي حقنت بأول لقاح ضد فيروس كورونا تدعى جينيفر هالر، تبلغ من العمر 43 عاما، وقالت:"كلنا نشعر بالعجز.. أنها فرصة رائعة بالنسية لى للقيام بشىء ما"، أما ثانى المتطوعين يدعى نيل براوننج.

يشار أنه أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجرى الآن فى أمريكا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

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وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.